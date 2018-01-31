Американского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление чернокожего соперника

Американский теннисист Спенсер Браун был дисквалифицирован на неопределённый срок из-за оскорбления в адрес чернокожего противника Джона Уилсона и не будет участвовать в турнире Университета Северной Каролины.

Во время очного противостояния после одного из розыгрышей Браун оскорбил Уилсона. Чернокожий спортсмен написал об этом в своём Twitter.

«Я по крайней мере отца своего знаю», — цитирует Брауна GoTennis.

Университет назвал поведение Брауна оскорбительным и неприемлемым, пообещал провести расследование по этому инциденту.

Ранее чемпион мира 1998 года по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам обвинил президента США Дональда Трампа в расизме.