Американского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление чернокожего соперника
Во время очного противостояния после одного из розыгрышей Браун оскорбил Уилсона. Чернокожий спортсмен написал об этом в своём Twitter.
«Я по крайней мере отца своего знаю», — цитирует Брауна GoTennis.
Университет назвал поведение Брауна оскорбительным и неприемлемым, пообещал провести расследование по этому инциденту.
Ранее чемпион мира 1998 года по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам обвинил президента США Дональда Трампа в расизме.