Чемпион мира по футболу Тюрам обвинил Трампа в расизме

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Чемпион мира 1998 года по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам обвинил президента США Дональда Трампа в расизме.

«Трамп всегда ищет конфронтации: чернокожие, белые, небелые. Хорошие страны, страны, которые недостаточно хороши. Он прочертил линию между расами: они и мы. Это чистой воды расизм», — цитирует Тюрама Goal.

Тюрам десять лет назад создал фонд, который борется с расовыми проблемами. 

«Чернокожие, будь то врачи, актрисы, президенты США, устали от того, что их определяют по цвету кожи. Я, например, тёмно-коричневый, но я не должен прятаться», — сказал Тюрам.

Ранее американский баскетболист раскритиковал Трампа за комментарии о событиях в Шарлотсвилле.

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