«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 25-го тура АПЛ

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«Ливерпуль» на выезде одержал разгромную победу над «Хаддерсфилд Таун» матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе «Ливерпуля» голы в свой актив записали Эмре Джан, Роберто Фирмино, и Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

Благодаря победе, команда Юргена Клоппа сравнялась по очкам с «Челси», занимающим третье место.  В активе клубов по 50 очков, но у лондонцев ещё есть игра в запасе.

«Хаддерсфилд» с 24 очками остался на 14-м месте.

В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Генриха Мхитаряна.

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