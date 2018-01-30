Футболист «Рубина» перешёл в киевское «Динамо»
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения с 28-летним игроком не разглашаются.
Отмечено, что Самбрано стал первым перуанским футболистом в истории киевского «Динамо».
Самбрано выступал за «Рубин» с 2016 года, и принял участие в 24 матчах за клуб из Казани. Летом 2017 года защитник на правах аренды защищал Цвета греческого ПАОКа.
На его счету также 39 матчей и три гола в составе сборной Перу.
Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста из клуба MLS.