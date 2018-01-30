Футболист «Рубина» перешёл в киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило о подписании контракта с перуанским защитником казанского «Рубина» Карлосом Самбрано.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 28-летним игроком не разглашаются.

Отмечено, что Самбрано стал первым перуанским футболистом в истории киевского «Динамо».

Самбрано выступал за «Рубин» с 2016 года, и принял участие в 24 матчах за клуб из Казани. Летом 2017 года защитник на правах аренды защищал Цвета греческого ПАОКа.

На его счету также 39 матчей и три гола в составе сборной Перу.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста из клуба MLS.