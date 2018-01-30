Гончаренко: уверен, мы сможем подвести Мусу в хорошей форме к матчу с «Црвеной Звездой» и чемпионату

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение в клуб нигерийского форварда Ахмеда Мусы.

«Мы оценим его состояние. Сейчас подготовительный период, у нас впереди есть ещё несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к «Црвене Звезде» и чемпионату», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Белорусский специалист отметил, что у него уже есть задумки, как использовать Мусу в тактических схемах армейцев.

«Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. Немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждём его приезда», — добавил тренер.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Мусы из «Лестера» на правах аренды.

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