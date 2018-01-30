Капризов: могли забить ещё больше, но не повезло
«Дубль помог мне, придал уверенности. Но главное, что команда сыграла хорошо. Конечно, могли забить ещё больше. Где-то не повезло. Мы здорово сыграли в обороне, где-то вратарь подтащил», — рассказал Капризов после матча.
Он отметил, что получил удовольствие от игры в одном звене с Вадимом Шипачёвым и Никитой Гусевым.
«Будем улучшать взаимодействие. В команде все игроки хорошие. Без разницы, в принципе, с кем играть. Белорусы — молодчики, у них хорошая команда», — добавил хоккеист.
Ранее сообщалось, что дубль Капризова помог сборной России по хоккею обыграть Белоруссию в контрольном матче.