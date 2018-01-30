ФИФА сообщила, что клубы в 2017 году потратили на трансферы свыше $6 млрд
В пресс-релизе указано, что расходы на трансферы по итогам прошлого года составили $6,37 млрд, что на 32,7% больше, чем в 2016 году.
Отмечается, что всего состоялось 15 624 трансферные сделки, при этом лишь 15,8% из них включали выплаты отступных.
Российские клубы по суммарному заработку на продаже игроков в $88 млн заняли 13-е место.
Ранее сообщалось, что стадионы «Санкт-Петербург» и «Лужники» претендуют на звание лучшей арены 2017 года.