ФИФА сообщила, что клубы в 2017 году потратили на трансферы свыше $6 млрд

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчёт о количестве средств, затраченных клубами на трансферы игроков в 2017 году.

В пресс-релизе указано, что расходы на трансферы по итогам прошлого года составили $6,37 млрд, что на 32,7% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что всего состоялось 15 624 трансферные сделки, при этом лишь 15,8% из них включали выплаты отступных.

Российские клубы по суммарному заработку на продаже игроков в $88 млн заняли 13-е место.

Ранее сообщалось, что стадионы «Санкт-Петербург» и «Лужники» претендуют на звание лучшей арены 2017 года.

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