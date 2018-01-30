Стадионы «Санкт-Петербург» и «Лужники» претендуют на звание лучшей арены 2017 года

Московский стадион «Лужники» и домашняя арена футбольного клуба «Зенит» — «Санкт-Петербург» включены в список номинантов на звание лучшего стадиона в мире среди тех, что были открыты в 2017 году.

Ежегодное голосование проводится порталом StadiumDB.

Всего на звание лучшей арены номинированы 27 стадионов. Четыре из них расположены в Турции, три — в США, по два — в Габоне и Польше, по одному — в Малави, Эквадоре, Парагвае, Мексике, Аргентине, Иране, Норвегии, Японии, Туркмении, Италии, Румынии, Индии, Франции и Испании.

«Лужники» были открыты после реконструкции 11 ноября 2017 года матчем между сборными России и Аргентины. Открытие арены «Санкт-Петербург» прошло 23 апреля 2017 года матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Уралом».

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