СМИ: ФИФА начала антидопинговое расследование в отношении Камболова

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении полузащитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что расследование связано с допинг-пробой, сданной футболистом в 2015 году.

В клубе, цвета которого защищает 28-летний полузащитник, сообщили, что не получали от ФИФА никаких официальных уведомлений.

Ранее в ФИФА рассказали, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к ОИ-2018 на проведение ЧМ-2018.