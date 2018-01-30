Журова прокомментировала решение Граф отказаться от участия в ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении Ольги Граф отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Ещё нет окончательных решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по всем спортсменам. Я думаю, что Граф поспешила, но решение её понятно», — цитирует Журову «Р-Спорт».

Она отметила, что на месте Граф не стала бы торопиться с решением, так как сборная для командной гонки могла бы быть собрана в случае положительного исхода слушаний в CAS по российским конькобежцам.

«Я надеюсь до последнего. Я допускаю, что всякое может быть, CAS может допустить девчонок, и тогда команду удастся собрать. Видимо, у Ольги есть понимание, что трёх-то девчонок точно не допустят», — подытожила Журова.

Ранее сообщалось, что отказавшаяся от участия в ОИ-2018 Граф не намерена завершать карьеру.