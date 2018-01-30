Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав перешёл в турецкий «Бешикташ»

Бразильский форвард Вагнер Лав перешёл из «Аланьяспора» в «Бешикташ».

33-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт «Бешикташа».

В текущем сезоне лучший бомбардир прошлого турецкого чемпионат провёл в чемпионате 14 игр и забил 10 голов.

Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА в разные периоды с 2004 по 2013 год и стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее Вагнер Лав забил мяч ударом через себя в матче чемпионата Турции.