Болт начал тренироваться с лидером чемпионата ЮАР по футболу

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Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт тренируется с лидером чемпионата ЮАР футбольным клубом «Мамелоди Сандаунз».

Видео с тренировки Болта в новой команде опубликовала пресс-служба южноафриканского клуба в Twitter.

«Мамелоди Сандаунз» после 19 туров идёт на первом месте чемпионата ЮАР с четырёхочковым отрывом от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что Болт в марте пройдёт просмотр в немецкой футбольной команде.

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