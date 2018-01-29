Болт начал тренироваться с лидером чемпионата ЮАР по футболу

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт тренируется с лидером чемпионата ЮАР футбольным клубом «Мамелоди Сандаунз».

Видео с тренировки Болта в новой команде опубликовала пресс-служба южноафриканского клуба в Twitter.

Here we go! Can the worlds fastest man keep up with the leagues most attacking team? #SchoolOfSpeedpic.twitter.com/cE6N3DbKJ0 — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 29 января 2018 г.

«Мамелоди Сандаунз» после 19 туров идёт на первом месте чемпионата ЮАР с четырёхочковым отрывом от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что Болт в марте пройдёт просмотр в немецкой футбольной команде.