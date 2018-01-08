Болт в марте пройдёт просмотр в немецкой футбольной команде

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт намерен начать футбольную карьеру и собирается пройти просмотр в «Боруссии» в марте.

«Травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в Дортмунде, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в «Боруссии» мне скажут, что я достаточно хорош и что нужно немного потренироваться, я так и сделаю», — цитирует легендарного бегуна Daily Express.

31-летний Болт отметил, что мечтает в будущем подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» и даже просил бывшего наставника английской команды сэра Алекса Фергюсона помочь ему в этом.

Ранее сообщалось, что на Ямайке установили бронзовую статую Усэйна Болта.