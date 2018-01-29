Экс-глава ФИФА выпустил книгу с ошибкой в имени на обложке
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф (Зепп) Блаттер опубликовал обложку автобиографической книги «Футбол и я».
«Скоро выйдет», — написал про книгу Блаттер в своём Twitter.
На обложке вместо имени Зепп написано другое — Сетт.
Coming soon!#Blatter#Fifapic.twitter.com/x2RHST8xHe— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) 29 января 2018 г.
Ранее Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.
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