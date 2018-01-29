Экс-глава ФИФА выпустил книгу с ошибкой в имени на обложке

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф (Зепп) Блаттер опубликовал обложку автобиографической книги «Футбол и я».

«Скоро выйдет», — написал про книгу Блаттер в своём Twitter.

На обложке вместо имени Зепп написано другое — Сетт.

Ранее Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.