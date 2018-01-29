ISU утвердил мировые рекорды Юскова и женской сборной России по конькобежному спорту в спринте

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) официально утвердил мировые рекорды россиянина Дениса Юскова на дистанции 1500 м и женской сборной России в командном спринте.

Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Юсков установил рекорд мира на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, показав результат 1 минута 41,02 секунды.

Россиянки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина дважды обновили мировой рекорд — сначала на ноябрьском этапе Кубка мира в голландском Херенвене (1.26,62), а затем на этапе Кубка мира в канадском Калгари в декабре (1.24,84).

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет ответил на письмо Виктора Ана.

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