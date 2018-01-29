«Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» на своём поле обыграла «Алавес» в матче 21-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Алавес» вышел вперёд на 23-й минуте благодаря голу Йона Гвидетти.

«Барселона» смогла сравнять счёт на 72-й минуте. Гол в свой актив записал Луис Суарес. Победу каталонцам принёс точный удар Лионеля Месси на 84-й минуте.

Для «Барселоны» эта победа стала седьмой подряд в Примере, при этом подопечные Эрнесто Вальверде ещё не проиграли ни одного матча.

В турнирной таблице сине-гранатовые набрали 57 очков и опережают «Атлетико», идущий вторым, на 11 баллов. «Алавес» с 19 очками остался на 17-й строчке.

В других матчах игрового дня «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» (3:0), «Севилья» сыграла вничью с «Хетафе», а «Эспаньол» проиграл выбившему «Реал» из кубка Испании «Леганесу» (2:3).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Челси».