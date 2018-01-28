Глава ФССР Гарт дала оценку выступлению сборной России на ЧЕ по санному спорту
«На этом турнире нам воздалось за все мучения, которые претерпел российский санный спорт за последние месяцы. Но успехами в Сигулде справедливость не должна ограничиваться. Мне очень хочется, чтобы Татьяну Иванову всё-таки допустили к участию в Олимпиаде. Я поставлю пять с плюсом за выступление наших саночников на этом чемпионате Европы. Победить немцев в эстафете на таком турнире — это просто чудо. Я уже забыла, когда мы были первыми в этом виде программы», — приводит слова Гарт ТАСС.
Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту заняла первое общекомандное место по итогам ЧЕ в Латвии.