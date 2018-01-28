Глава ФССР Гарт дала оценку выступлению сборной России на ЧЕ по санному спорту

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт оценила выступление национальной команды на завершившемся в латвийской Сигулде чемпионате Европы.

«На этом турнире нам воздалось за все мучения, которые претерпел российский санный спорт за последние месяцы. Но успехами в Сигулде справедливость не должна ограничиваться. Мне очень хочется, чтобы Татьяну Иванову всё-таки допустили к участию в Олимпиаде. Я поставлю пять с плюсом за выступление наших саночников на этом чемпионате Европы. Победить немцев в эстафете на таком турнире — это просто чудо. Я уже забыла, когда мы были первыми в этом виде программы», — приводит слова Гарт ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту заняла первое общекомандное место по итогам ЧЕ в Латвии.