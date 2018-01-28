Дубль Батшуайи помог «Челси» победить «Ньюкасл» в матче 1/16 Кубка Англии

«Челси» на своём поле одержал крупную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в составе «Челси» на счету Миши Батшуайи (31-я и 44-я минуты) и Маркоса Алонсо (72-я минута).

«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает своего соперника по итогам жеребьёвки, которая состоится по окончании текущего раунда турнира.

Ранее «Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.