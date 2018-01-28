Федерер стал вторым в списке самых возрастных победителей Australian Open

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Швейцарец Роджер Федерер стал вторым среди самых возрастных победителей за всю историю чемпионата Австралии по теннису.

Федерер выиграл турнир в Австралии в возрасте 36 лет и 173 дней.

Самым возрастным победителем Australian Open является австралиец Кен Роузволл, который выиграл турнир Большого шлема в 1972 году, когда ему было 37 лет и два месяца.

Ранее Федерер прокомментировал свою победу на Australian Open.

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