Федерер прокомментировал свою победу на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во время церемонии награждения поделился эмоциями от победы в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Это получился очень долгий день ожидания. Я рад, что сейчас всё позади. Великолепно, что финал завершился в мою пользу», — сказал Федерер.

Спортсмен поблагодарил болельщиков и свою команду за поддержку и заявил, что продолжает тренироваться благодаря им.

«Очень приятно видеть здесь Рода Лэйвера, это настоящая легенда тенниса», — добавил Федерер.

Ранее сообщалось, что Федерер в 20-й раз выиграл турнир Большого шлема.