Россиянин Колесников одержал победу в плавании на спине на турнире в Люксембурге
Российский пловец Климент Колесников стал победителем стометровки в плавании на спине во время международного турнира, который проходит в Люксембурге.
- Климент Колесников
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Колесников преодолел дистанцию за 54,31 секунды.
На втором месте расположился британец Кристоф Уокер-Хебборн (55,23), третьим оказался представитель Италии Томас Чеккон (55,76).
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018.
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