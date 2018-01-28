Россиянин Колесников одержал победу в плавании на спине на турнире в Люксембурге

Российский пловец Климент Колесников стал победителем стометровки в плавании на спине во время международного турнира, который проходит в Люксембурге.

Климент Колесников

РИА Новости

© Александр Вильф