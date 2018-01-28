Россиянин Колесников одержал победу в плавании на спине на турнире в Люксембурге

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Российский пловец Климент Колесников стал победителем стометровки в плавании на спине во время международного турнира, который проходит в Люксембурге.
Россиянин Колесников одержал победу в плавании на спине на турнире в Люксембурге
  • Климент Колесников
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Колесников преодолел дистанцию за 54,31 секунды.

На втором месте расположился британец Кристоф Уокер-Хебборн (55,23), третьим оказался представитель Италии Томас Чеккон (55,76).

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018.

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