Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018

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Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.

«Определённость по поводу этого сезона у меня уже есть. Сезон этот я решила пропустить», — цитирует Пацкевич «Р-Спорт».

Синхронистка добавила, что её профессиональная карьера не закончена. Она назвала перерыв в карьере тайм-аутом.

Ранее стали известны лучшие синхронисты 2017 года.

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