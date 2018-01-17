Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018
Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.
«Определённость по поводу этого сезона у меня уже есть. Сезон этот я решила пропустить», — цитирует Пацкевич «Р-Спорт».
Синхронистка добавила, что её профессиональная карьера не закончена. Она назвала перерыв в карьере тайм-аутом.
Ранее стали известны лучшие синхронисты 2017 года.
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