Россиянин Кочетков выиграл спринтерский зачёт велогонки в Австралии

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Российский представитель команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков одержал победу в спринтерском зачёте велогонки мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Спортсмен отметил, что рад подняться на подиум в начале 2018 года после удачно проведённого прошлого сезона.

«Я был вторым на каждой промежуточной отметке, но впереди оказывались разные гонщики, поэтому я стал первым в этой классификации по итогам гонки», — приводит слова Кочеткова официальный сайт Katusha-Alpecin.

Итоговую победу в гонке одержал гонщик из Австралии Джей Маккарти.

Ранее сообщалось, что россиянин Пискунов победил в скретче на турнире по велотреку в Берлине.

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