Россиянин Кочетков выиграл спринтерский зачёт велогонки в Австралии
Спортсмен отметил, что рад подняться на подиум в начале 2018 года после удачно проведённого прошлого сезона.
«Я был вторым на каждой промежуточной отметке, но впереди оказывались разные гонщики, поэтому я стал первым в этой классификации по итогам гонки», — приводит слова Кочеткова официальный сайт Katusha-Alpecin.
Итоговую победу в гонке одержал гонщик из Австралии Джей Маккарти.
Ранее сообщалось, что россиянин Пискунов победил в скретче на турнире по велотреку в Берлине.