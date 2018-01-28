Россиянин Кочетков выиграл спринтерский зачёт велогонки в Австралии

Российский представитель команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков одержал победу в спринтерском зачёте велогонки мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Спортсмен отметил, что рад подняться на подиум в начале 2018 года после удачно проведённого прошлого сезона.

«Я был вторым на каждой промежуточной отметке, но впереди оказывались разные гонщики, поэтому я стал первым в этой классификации по итогам гонки», — приводит слова Кочеткова официальный сайт Katusha-Alpecin.

Итоговую победу в гонке одержал гонщик из Австралии Джей Маккарти.

Ранее сообщалось, что россиянин Пискунов победил в скретче на турнире по велотреку в Берлине.