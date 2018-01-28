Тренер «Арсенала» Божович рассказал, когда к команде присоединится Дзюба

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как продвигаются переговоры с футболистами санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой и Иваном Новосельцевым.

«Мы ждём в «Арсенале» Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, они присоединятся к команде на втором сборе», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что Дзюба сообщил ему о своём возможном переходе в «Арсенал», если у него не получится с другим вариантом.

Кроме того, Божович выразил уверенность, что Дзюба сможет вернуться в сборную России, если хорошо проявит себя во второй части сезона, и поставил перед ним задачу забить вместе с форвардом Лукой Джорджевичем десять голов на двоих в оставшихся матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбе и Новосельцеву в «Арсенале».

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