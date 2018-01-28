Тренер «Арсенала» Божович рассказал, когда к команде присоединится Дзюба
«Мы ждём в «Арсенале» Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, они присоединятся к команде на втором сборе», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».
Специалист отметил, что Дзюба сообщил ему о своём возможном переходе в «Арсенал», если у него не получится с другим вариантом.
Кроме того, Божович выразил уверенность, что Дзюба сможет вернуться в сборную России, если хорошо проявит себя во второй части сезона, и поставил перед ним задачу забить вместе с форвардом Лукой Джорджевичем десять голов на двоих в оставшихся матчах чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбе и Новосельцеву в «Арсенале».