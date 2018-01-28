Украинец Усик вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии

Украинец Александр Усик стал первым финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе.

В полуфинальном бою он одержал победу над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевав пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

Поединок состоял из всех положенных по регламенту 12 раундов, Усик выиграл по решению судей.

Второй полуфинальный поединок между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдёт 3 февраля в Сочи.

Ранее Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента Международной ассоциации бокса (AIBA).