Украинец Усик вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии

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Украинец Александр Усик стал первым финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе.

В полуфинальном бою он одержал победу над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевав пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

Поединок состоял из всех положенных по регламенту 12 раундов, Усик выиграл по решению судей.

Второй полуфинальный поединок между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдёт 3 февраля в Сочи.   

Ранее Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

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