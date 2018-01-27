Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента AIBA

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Гафур Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Пришло время нам всем объединиться, чтобы защитить любимый вид спорта. Федерации должны тесно работать друг с другом. Мы также должны восстановить веру Международного олимпийского комитета в нас», — сказал Рахимов.

Новый временный президент пообещал вернуть спортсменам веру в AIBA.

«Начиная с сегодняшнего дня я сделаю всё, чтобы боксёры испытывали гордость за наш вид спорта, чтобы больше не терять веру в организацию и вернуть имя AIBA», — добавил Рахимов.

Ранее Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента AIBA.

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