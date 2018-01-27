Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента AIBA

Гафур Рахимов прокомментировал своё назначение на пост временного президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Пришло время нам всем объединиться, чтобы защитить любимый вид спорта. Федерации должны тесно работать друг с другом. Мы также должны восстановить веру Международного олимпийского комитета в нас», — сказал Рахимов.

Новый временный президент пообещал вернуть спортсменам веру в AIBA.

«Начиная с сегодняшнего дня я сделаю всё, чтобы боксёры испытывали гордость за наш вид спорта, чтобы больше не терять веру в организацию и вернуть имя AIBA», — добавил Рахимов.

Ранее Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента AIBA.