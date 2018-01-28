Депутат оценил идею использования символики СССР на ОИ-2018

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Депутат Госдумы и вице-президент паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин прокомментировал правила использования национальную символику, которые ввёл Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российских спортсменов на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Правила использования символики бы мне показались смешными, не будь они же столь печальными. Похоже, что европейская и международная бюрократия стремится зарегулировать все, нарушая все принципы свободы — вплоть до частной жизни людей», — цитирует Смолина «Газета.ru».

Депутат также с одобрением оценил идею использования атрибутики СССР на ОИ-2018.

«Ранее высказывалась несколько шальная идея, которая пока что, кажется, под санкции не попала: использовать на Играх-2018 советскую символику. Думаю, это было бы интересно — как минимум можно было бы посмотреть на реакцию со стороны международных чиновников», — заявил Смолин.

Ранее сообщалось, что в сети уверены, что МОК не остановится на лишении российских болельщиков флага на ОИ-2018.

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