Мужская сборная России сыграет с Чехией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2019 по гандболу

Мужская сборная России по гандболу сыграет со сборной Чехии в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2019 года в Германии и Дании.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Сборная России начнёт двухматчевое противостояние в гостях. Первые матчи пройдут в период с 8 по 10 июня, ответные — с 12 по 14 июня.

ЧМ состоится в Германии и Дании 9—27 января 2019 года.

Ранее гандболистка сборной России Анна Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.