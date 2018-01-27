Бывшая жена подала в суд на футболиста «Динамо»

Бывшая жена Александра Сапеты Инна подала исковое заявление на футболиста «Динамо» в суд.

Инна Сапета направила заявление в суд с просьбой привлечь футболиста к уголовной ответственности за существенное занижение алиментов, положенных общему сыну Александру.

«Летом 2017 года Сапета под видом краткосрочного общения с ребенком похитил у меня Сашу и около двух месяцев не позволял нам с сыном увидеться и даже поговорить по телефону. Я обращалась в полицию, органы опеки, но Саша оставался у отца», — приводит слова бывшей жены 8news.

По словам экс-супруги, футболист принудил её подписать мировое соглашение, согласно которому сумма алиментов снижена. Мировое соглашение не было утверждено и было возвращено судом.

Несмотря на это, Сапета, желая занизить алименты, использовал это мировое соглашение для существенного уменьшения размера алиментов, в связи с чем были нарушены интересы моего несовершеннолетнего ребенка. Полагаю, что в данном случае затрагивается и имидж клуба с историей и великими традициями, которым поведение футболиста не соответствует», - заявила Инна Сапета в интервью 8news.ru.

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению бывшей супруги футболиста «Динамо».

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