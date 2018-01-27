Гимнастка Тутхалян: Медведева и Загитова должны защитить нашу родину и страну
Серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Седа Тутхалян рассказала, что ждёт от фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Естественно пожелаю им удачи, чтобы они не переживали и у них всё было хорошо. Неважно, под каким флагом выступать. Они должны защитить нашу родину и страну. Они уже немало выступали на крупных соревнованиях, особенно Женя, и знают, как нужно собраться перед ними», — рассказала Тутхалян RT.
Ранее Медведева рассказала о своём настроении перед Олимпиадой.
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