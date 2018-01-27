Медведева о готовности к Олимпиаде: настроение хорошее, боевое

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала свою готовность к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Настроение хорошее, боевое!» — сказала Медведева.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля. Россию в женском одиночном катании на Играх, помимо Медведевой, будет представлять Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты проводили фигуристок Медведеву и Загитову на ОИ-2018.

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