Российские гимнасты проводили фигуристок Медведеву и Загитову на ОИ-2018

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Призёры летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнасты Никита Нагорный, Дарья Спиридонова, Мария Пасека и Седа Тутхалян приняли участие в торжественных проводах российских фигуристок — двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и действующей чемпионки Европы Алины Загитовой — на зимние Игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Торжественное мероприятие состоялось на катке отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве. После проводов фигуристки направились а аэропорт, откуда вылетят в Японию на предолимпийский сбор.

Ранее сообщалось, что российская пара фигуристов Александра Степанова — Иван Букин не полетят в Японию на предолимпийский сбор.

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