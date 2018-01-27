Российские гимнасты проводили фигуристок Медведеву и Загитову на ОИ-2018

Призёры летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнасты Никита Нагорный, Дарья Спиридонова, Мария Пасека и Седа Тутхалян приняли участие в торжественных проводах российских фигуристок — двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и действующей чемпионки Европы Алины Загитовой — на зимние Игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Торжественное мероприятие состоялось на катке отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве. После проводов фигуристки направились а аэропорт, откуда вылетят в Японию на предолимпийский сбор.

Ранее сообщалось, что российская пара фигуристов Александра Степанова — Иван Букин не полетят в Японию на предолимпийский сбор.