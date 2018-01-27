Зубков о слушаниях в CAS: мы всегда были и уверены в своей победе

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, выразил уверенность в положительном исходе дела.

«Мы всегда были и уверены в своей победе. Обида есть в том, что меня обвиняют без доказательной базы. Мы все делаем работу, чтобы наша сборная достойно выступила на Олимпийских играх и показала своё лицо. Сейчас пока сосредоточен на ней, а потом посмотрим, что дальше», — заявил Зубков.

Ранее бобслеист Алксандр Касьянов рассказал, что из-за слушаний в CAS ему пришлось прервать тренировки.