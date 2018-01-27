Вяльбе: сожалею, что пожимала главе МОК Баху руку и сидела с ним за одним столом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не понимает, зачем отечественным спортсменам после отстранения целого ряда ведущих атлетов ехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане, и раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии. С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издёвкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхёнчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом», — рассказала Вяльбе в интервью RT.

По мнению президента ФЛГР, МОК намеренно отстранил от Олимпиады ведущих российских спортсменов.

«Наверное, кому-то выгодно, чтобы на Олимпийские игры не поехали лидеры российской команды. В таком случае можно будет, кивая на отсутствие медалей, сказать, что без допинга отечественные спортсмены ни на что не способны. При этом никто не вспомнит, что тех, кто мог бороться за награды, в Пхёнчхан просто не пригласили. Мне кажется, Россия утратила ключевые позиции в мировом спорте. Раньше к нашему мнению прислушивались везде, а сейчас всё решается либо силой, либо деньгами», — добавила Вяльбе.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить причину недопуска к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.