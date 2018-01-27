Определились финалисты чемпионата Европы по гандболу
Сборные Испании и Швеции стали финалистами чемпионата Европы по гандболу, проходящего в хорватском Загребе.
В полуфинале испанцы обыграли команду Франции со счётом 27:23.
В другом матче 1/2 финала, сборная Швеции в овертайме одержала победу над Данией — 35:34.
Финал Испания — Швеция, а также матч за третье место между командами Дании и Франции состоятся 28 января.
Ранее сообщалось, что EHF сократила срок дисквалификации российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на ЧЕ.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.