EHF сократила срок дисквалификации российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на ЧЕ

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение сократить срок дисквалификации российских гандболисток Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, сдавших положительные допинг-тесты во время молодёжного чемпионата Европы 2017 года в Словении, с 20 до 17 месяцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Отмечается, что антидопинговое подразделение EHF пересмотрело санкции в отношении российских спортсменок в связи с оказанной ими помощью в расследовании.

Таким образом, срок дисквалификации Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной истечёт в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что сдавшие положительные допинг-тесты российские гандболистки были лишены серебряных медалей молодёжного чемпионата Европы.