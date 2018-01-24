EHF сократила срок дисквалификации российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на ЧЕ
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Отмечается, что антидопинговое подразделение EHF пересмотрело санкции в отношении российских спортсменок в связи с оказанной ими помощью в расследовании.
Таким образом, срок дисквалификации Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной истечёт в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что сдавшие положительные допинг-тесты российские гандболистки были лишены серебряных медалей молодёжного чемпионата Европы.