Карякин обыграл Крамника на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл соотечественника Владимира Крамника в 11-м туре соревнований в голландском Вейк-ан-Зее.

Партия между россиянами Петром Свидлером и Максимом Матлаковым завершилась вничью.

По итогам 11 туров в активе Крамника и Карякина по 6,5 балла, Свидлер набрал 5 баллов, Матлаков — 4 балла.

Лидируют голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Магнус Карлсен, в активе которых по 7,5 очка.

Ранее сообщалось, что глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации.