Карякин обыграл Крамника на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
Партия между россиянами Петром Свидлером и Максимом Матлаковым завершилась вничью.
По итогам 11 туров в активе Крамника и Карякина по 6,5 балла, Свидлер набрал 5 баллов, Матлаков — 4 балла.
Лидируют голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Магнус Карлсен, в активе которых по 7,5 очка.
Ранее сообщалось, что глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации.