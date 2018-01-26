Глава СКР Кравцов заявил, что Виктор Ан в шоке от недопуска к ОИ-2018

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов не понимает, почему российского шорт-трекиста Виктора Ана отстранили от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Нам до сих пор непонятно, почему отстранили Виктора Ана. Он не просто спортсмен, он легенда мирового шорт-трека. И он вправе знать, почему комиссия МОК приняла решение отстранить его от ОИ», — заявил Кравцов.

Глава СКР также рассказал об отношении Ана к своему отстранению.

«Разговаривал с Виктором на следующий день после объявления. Он был в шоке. Отстранение спортсмена подразумевает подозрение или обвинение его в нарушении антидопинговых правил. Это наносит ущерб честному имени спортсмена», — добавил Кравцов.

Ранее он отметил, что приглашение россиян на ОИ-2018 носит политический характер.

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