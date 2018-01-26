Глава СКР Кравцов: приглашение россиян на ОИ-2018 носит политический характер
«Российские представители шорт-трека — крепкие ребята. Но не стоит забывать, что на ОИ мы можем столкнуться с необъективным судейством. Вопрос, кто нарушил правила, — ты или твой соперник, — остаётся на усмотрение судьи», — предположил Кравцов.
Он также отметил, что приглашение российских спортсменов на ОИ-2018 со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) носит скорее политический характер, чем юридический.
«Приглашение российских спортсменов на ОИ носит политический характер. Случай беспрецедентный. Ещё не было такого в истории, чтобы сначала отстраняли страну, а потом приглашали по отдельности большое количество спортсменов, опираясь на набор каких-то условных критериев. По сути, МОК монопольно и безапелляционно принимал решения по приглашениям спортсменов», — заявил Кравцов.
Ранее шорт-трекист Семён Елистратов сказал, что надо ехать на ОИ и защищать честь мерзко и подло отстранённых спортсменов.