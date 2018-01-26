ФГР оспорила дисквалификацию трёх гандболисток молодёжной сборной России
Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляцию на решение Европейской гандбольной федерации (EHF) о дисквалификации игроков женской команды России Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Сергея Шишкарева.
Спортсменки были дисквалифицированы 19 января 2018 года на 20 месяцев и лишены серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года в Словении. 24 января срок был сокращён до 17 месяцев.
Шишкарев отметил, что ФГР намерена кардинально уменьшить срок отстранения.
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