Россия завоевала золотую и две серебряные медали на юниорском ЧМ по бобслею и скелетону
- Российская команда
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В мужском турнире Никита Трегубов по итогам двух попыток занял первое место с результатом 2 минуты 16,26 секунды. Владислав Марченков расположился на второй позиции, проиграв Трегубову 0,93 секунды.
В женском этапе соревнований россиянка Юлия Канакина также стала второй, показав время 2 минуты 20,88 секунды.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил саночницу Демченко, бобслеистов Кошелева и Шокшуеву в список потенциальных участников ОИ-2018.