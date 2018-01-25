Россия завоевала золотую и две серебряные медали на юниорском ЧМ по бобслею и скелетону

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Российские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали на юниорском чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.
Россия завоевала золотую и две серебряные медали на юниорском ЧМ по бобслею и скелетону
  • Российская команда
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В мужском турнире Никита Трегубов по итогам двух попыток занял первое место с результатом 2 минуты 16,26 секунды. Владислав Марченков расположился на второй позиции, проиграв Трегубову 0,93 секунды.

В женском этапе соревнований россиянка Юлия Канакина также стала второй, показав время 2 минуты 20,88 секунды.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил саночницу Демченко, бобслеистов Кошелева и Шокшуеву в список потенциальных участников ОИ-2018.

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