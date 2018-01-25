Трое российских лыжников не получили приглашения МОК на участие в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении ещё троим российским лыжникам, которые планировали участвовать в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такое решение МОК принял в отношении Дмитрия Япарова, Антона Гафарова и Станислава Волженцева. Отмечается, что они были участниками Игр-2014 в Сочи.

Ранее Томас Бах рассказал, что у МОК были «серьёзные основания» не приглашать Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду-2018.