Трое российских лыжников не получили приглашения МОК на участие в ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении ещё троим российским лыжникам, которые планировали участвовать в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Трое российских лыжников не получили приглашения МОК на участие в ОИ-2018
  • Reuters
  • © Dominic Ebenbichler

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такое решение МОК принял в отношении Дмитрия Япарова, Антона Гафарова и Станислава Волженцева. Отмечается, что они были участниками Игр-2014 в Сочи.  

Ранее Томас Бах рассказал, что у МОК были «серьёзные основания» не приглашать Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду-2018.

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