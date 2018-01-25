Роналду обвинил трёх футболистов «Реала» в вылете из Кубка Испании

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвинил троих игроков команды в поражении от «Леганеса» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.
Роналду обвинил трёх футболистов «Реала» в вылете из Кубка Испании
  • Reuters
  • © Miguel Vidal

Об этом сообщает Express.

Отмечается, что португалец был недоволен игрой Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте. Он попросил президента «Реала» Флорентино Переса принять меры в отношении названных футболистов.

Сам Роналду остался вне заявки на эту встречу.

Ранее стало известно, что «Леганес» выиграл у «Реала» со счётом 2:1.

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