Роналду обвинил трёх футболистов «Реала» в вылете из Кубка Испании

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвинил троих игроков команды в поражении от «Леганеса» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Об этом сообщает Express.

Отмечается, что португалец был недоволен игрой Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте. Он попросил президента «Реала» Флорентино Переса принять меры в отношении названных футболистов.

Сам Роналду остался вне заявки на эту встречу.

Ранее стало известно, что «Леганес» выиграл у «Реала» со счётом 2:1.