Россиянка Макарова вышла в полуфинал Australian Open в миксте

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Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.

Пара в трёх сетах обыграла чешку Андреа Главачкову и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:2, 4:6, 13:11.

Встреча длилась 1 час 23 минуты.

За выход в решающую стадию Макарова и Суарес поспорят с победителями матча Габриэла Дабровски / Мате Павич — Юханна Ларссон / Матве Мидделкоп.

Ранее сообщалось, что Возняцки стала первой финалисткой Australian Open.

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