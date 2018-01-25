Россиянка Макарова вышла в полуфинал Australian Open в миксте
Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.
Пара в трёх сетах обыграла чешку Андреа Главачкову и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:2, 4:6, 13:11.
Встреча длилась 1 час 23 минуты.
За выход в решающую стадию Макарова и Суарес поспорят с победителями матча Габриэла Дабровски / Мате Павич — Юханна Ларссон / Матве Мидделкоп.
Ранее сообщалось, что Возняцки стала первой финалисткой Australian Open.
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