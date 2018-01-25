«Лион» выбил «Монако» из розыгрыша Кубка Франции по футболу

В матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу «Лион» на выезде обыграл «Монако» со счётом 3:2.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Мариано Диас. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Бертран Траоре.

Этот успех позволил футболистам «Лиона» пробиться в 1/8 финала Кубка Франции. Следующий соперник команды Бруно Женезьо в рамках турнира станет известен позже.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» обыграл «Генгам» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.