ПСЖ победил «Генгам» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу

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В матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Генгам» со счётом 4:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Маркиньос, а также полузащитники Антуан Рабио и Хавьер Пасторе. Кроме того, футболист «Генгама» Люка Дьё поразил ворота своей команды.

Этот успех позволил футболистам ПСЖ выйти в 1/8 финала Кубка Франции по футболу. Следующий соперник команды Унаи Эмери определится позже.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал контракт с бывшим игроком российских «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра.

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