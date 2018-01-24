ПСЖ победил «Генгам» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу
Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Маркиньос, а также полузащитники Антуан Рабио и Хавьер Пасторе. Кроме того, футболист «Генгама» Люка Дьё поразил ворота своей команды.
Этот успех позволил футболистам ПСЖ выйти в 1/8 финала Кубка Франции по футболу. Следующий соперник команды Унаи Эмери определится позже.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал контракт с бывшим игроком российских «Локомотива» и «Анжи» Лассана Диарра.