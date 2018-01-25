«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» на своём поле обыграл «Челси» со счётом 2:1.
Решающий мяч на 60-й минуте забил полузащитник «канониров» Гранит Джака.
Этот результат позволил «Арсеналу» победить «Челси» по сумме двух матчей со счётом 2:1 и пробиться в финал Кубка английской лиги. За трофей команда Арсена Венгера поборется с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что немецкая «Боруссия» отклонила предложение «Арсенала» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
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