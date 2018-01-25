«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги

Короткая ссылка
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» на своём поле обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Решающий мяч на 60-й минуте забил полузащитник «канониров» Гранит Джака.

Этот результат позволил «Арсеналу» победить «Челси» по сумме двух матчей со счётом 2:1 и пробиться в финал Кубка английской лиги. За трофей команда Арсена Венгера поборется с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что немецкая «Боруссия» отклонила предложение «Арсенала» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru