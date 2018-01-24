СМИ: «Боруссия» отказалась продавать нападающего Обамеянга в «Арсенал» за £50 млн

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» отклонил предложение английского «Арсенала» по трансферу габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Об этом пишет британское издание Sky Sports.

Отмечается, что «Арсенал» предлагал «Боруссии» компенсацию в размере £50 млн за права на Обамеянга, но эта сумма не устроила немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» может приобрести нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова после продажи Обамеянга.