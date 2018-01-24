Мутко заявил, что будущее Черчесова в сборной России по футболу будет обсуждаться после ЧМ-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что будущее главного тренера футбольной сборной страны Станислава Черчесова, связанного контрактом с Российским футбольным союзом (РФС) до августа 2018 года, будет обсуждаться по окончании предстоящего чемпионата мира.

«Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда футбольной Лиги наций, в рамках которого сборная России сыграет с командами Турции и Швеции.

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