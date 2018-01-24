В ФБУ не исключают, что в основе ситуации с недопуском российских спортсменов к ОИ лежит политика
«Сложно давать какую-либо оценку всему происходящему, всё это в новинку для спортивного мира. Мы никогда с таким не сталкивались. Безусловно, в МОК сидят и работают компетентные люди, способные давать оценку всем своим действиям, но не исключаю, что в истории с Россией в основе всех проблем лежит не только спорт, но и политика», — сказал Брынзак в беседе с корреспондентом RT.
Ранее Владимир Брынзак прокомментировал решение МОК не допустить Шипулина к ОИ-2018.